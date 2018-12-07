РИАМО - 7 дек. Врачи оценивают состояние женщины, на которую наехал автобус в Химках, как крайне тяжелое, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
В пятницу в Химках автобус наехал на пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Причины произошедшей аварии устанавливаются.
«В результате происшествия в городском округе Химки женщина госпитализирована в Центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас врачи оказывают ей всю необходимую помощь», – сказал собеседник агентства.
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