РИАМО - 7 дек. Врачи оценивают состояние женщины, на которую наехал автобус в Химках, как крайне тяжелое, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В пятницу в Химках автобус наехал на пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Причины произошедшей аварии устанавливаются.

«В результате происшествия в городском округе Химки женщина госпитализирована в Центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас врачи оказывают ей всю необходимую помощь», – сказал собеседник агентства.