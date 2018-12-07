РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 дек. Госавтоинспекторы в подмосковных Люберцах провели обучающее занятие с воспитанниками детского сада №28 «Совенок», в ходе которого дети отвечали на вопросы игровой викторины на знание правил дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях снижения и стабилизации детского дорожно-транспортного травматизма инспекторы ОГИБДД МУ МВД напомнили воспитанникам старших групп о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Они разобрали с детьми сложные ситуации, с которыми сталкиваются пешеходы в зимнее время на дороге, повторили правила безопасного перехода проезжей части», – говорится в сообщении.

По итогам урока-игры каждый ребенок получил сувенир от ГИБДД – световозвращающий значок.