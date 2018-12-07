РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 дек. Подольская городская прокуратура выявила в текущем году более 125 нарушений антикоррупционного законодательства, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник прокурора Андрей Орешкин.

В пятницу в администрации Подольска прошел круглый стол «Противодействие коррупции на территории горокруга Подольск. Сотрудничество бизнеса, власти, общества». Помимо Орешкина, на заседании присутствовали начальник управления по инвестиционной деятельности и поддержке производства и предпринимательства администрации Иван Шляхтин, председатель комиссии общественной палаты по открытости власти, общественному контролю и противодействию коррупции Ренат Мухамеджанов, представители Подольского союза промышленников и предпринимателей, бизнеса.

«В 2018 году прокуратурой выявлено более 125 нарушений антикоррупционного законодательства, за аналогичный период прошлого года (2017 года – ред.) – 112. С целью устранения нарушений прокуратурой внесено 60 представлений, по результатам рассмотрения которых 47 лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Принесли 23 протеста на незаконные правовые акты, которые рассмотрены и удовлетворены. К административной ответственности привлекли пять лиц и возбудили три уголовных дела», – сказал Орешкин.

По его словам, основными объектами прокурорских проверок являются территориальные органы государственной власти, органы местного самоуправления и их должностные лица. В числе приоритетных направлений надзора остается защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства. Прокуратура наладила активное взаимодействие с предпринимателями города. Наиболее острые вопросы обсуждаются на межведомственных совещаниях, в рабочих группах. На протяжении длительного времени действует телефон горячей линии: 8(496)769-07-42.

Стороны договорились провести вторую встречу уже с участием налоговых органов в первой декаде 2019 года. На нее будет приглашен расширенный состав предпринимателей, которые смогут задать обезличенные вопросы о коррупции представителям власти.