РИАМО - 7 дек. Два человека госпитализированы в результате аварии с участием автомобиля такси на улице Покровке в столице, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

В районе дома №3/7 на Покровке водитель сбил троих рабочих, протащив одного из них порядка 100 метров. После ДТП водитель скрылся, но его задержали по горячим следам.

«Во время ДТП на улице Покровка пострадали два человека, они доставлены в больницы в состоянии средней степени тяжести, угрозы для жизни пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавшим рабочим оказывается вся необходимая помощь в полном объеме.

Представитель пресс-службы также уточнил, что третьего рабочего осмотрели на месте. От госпитализации он отказался.