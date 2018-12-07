РИАМО - 7 дек. Зернистая лососевая баночная икра производителей ООО «Жемчужина Камчатки» и «ООО «Сахал» может быть потенциально опасной, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее управление Роспотребнадзора по Рязанской области выявило в обороте фальсифицированную лососевую зернистую баночную икру производства ООО «Жемчужина Камчатки» по адресу: Камчатский край, Соболевский район, река Коль, улица Степная, дом 5, и ООО «Сахал» по адресу: Сахалинская область, город Корсаков, улица Горная, дом 13.

«По информации управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю и управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, указанные изготовители производственную деятельность не осуществляют, а продукция маркируется с использованием несуществующих адресов», — говорится в сообщении.

Есть основания полагать, что икра этих производителей является фальсифицированной, производится «предприятиями-призраками» и может быть опасной в эпидемиологическом отношении для здоровья человека.