РИАМО - 7 дек. В столице приступили к работам по реставрации Северного речного вокзала, здание восстанавливают по архивным материалам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Приступили к реставрации Северного речного вокзала. Это великолепное здание эпохи сталинского ампира. Интерьеры и фасады восстанавливаем по архивным материалам. Интересно, что звезда на шпиле вокзала сначала венчала Спасскую башню Кремля», - написал Собянин в Twitter-аккаунте.

В пятницу в музее «Московский транспорт» открылась выставка фотографии, рассказывающих об истории Северного речного вокзала. Посетителям покажут изображения фонтанов и скульптур, старых парадных интерьеров и других объектов на территории вокзала, не сохранившихся до наших дней.

Гости выставки также узнают, как будет выглядеть Северный речной вокзал после реставрации, которую планируют завершить в 2020 году.