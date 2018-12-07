РИАМО - 7 дек. Встреча с автором фантастических романов Сергеем Лукьяненко состоится 10 декабря в Москве в магазине «Читай-город» на четвертом этаже ТРЦ «Европейский», говорится в сообщении пресс-службы торговой сети «Читай-город».

Сергей Лукьяненко - один из самых популярных отечественных фантастов, создатель цикла «Дозоры» и романов «Черновик», «Спектр», «Лабиринт отражений».

«На встрече автор представит собравшимся свою новую книгу «Кайноzой», продолжающую историю Дениса Симонова и других героев романа «Кваzи», - отмечается в материале.

Сюжет новой книги таков: после событий «Кваzи» прошло полгода, хрупкое перемирие между людьми и кваzи грозит рухнуть в одночасье. По всему миру происходят необоснованные нападения кваzи на людей. Если ситуация выйдет из-под контроля - быть беде. Только один человек способен во всем разобраться - бывший полицейский, а ныне сотрудник органов госбезопасности Денис Симонов. Он приезжает в Санкт-Петербург, чтобы при помощи старого приятеля Михаила Бедренца спасти умирающий мир.

На встрече автор ответит на все вопросы читателей, расскажет о новой книге, поделится мнением об экранизациях своих книг. Кроме того, Лукьяненко поведает о ближайших творческих планах, поделится секретами творческой кухни, оставит памятные автографы и попозирует для селфи.

Мероприятие пройдет по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 2, ТРЦ «Европейский», четвертый этаж, магазин «Читай-город». Начало в 19:00. Вход свободный.