РИАМО - 7 дек. В подмосковных Химках автобус наехал на пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы «Мострансавто».

«Автобус, выполнявший работу по маршруту №469 «Станция «Химки» – Москва (метро «Планерная»)», совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причины произошедшей аварии устанавливаются.