РИАМО - 7 дек. В аэропортах Московского региона «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево» вечером в пятницу отменили и задержали 39 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задержано 16 рейсов, три отменено. В «Домодедове» шесть рейсов задержали, девять отменили, в «Шереметьеве» задержано четыре рейса.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», там задержан один рейс.

По данным Росгидромета, вечером в пятницу в Москве минус 3 градуса, облачно, скорость северо-восточного ветра составляет 1 метр в секунду.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.