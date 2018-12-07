РИАМО - 7 дек. Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла второе место в короткой программе финала Гран-при по фигурному катанию, она уступает около 5 баллов лидеру соревнований японке Рике Кихире, которая установила мировой рекорд по баллам, сообщает Газета.ru.

«Учитывая, что баллы за технику у Алины в короткой программе были близки к идеальным (судьи даже не стали снижать оценку за возможный недокрут на риттбергере), а она все равно уступила Кихире 4,5 пункта, становится очевидным, что теперь россиянке нужно надеяться на ошибки соперницы – другого шанса обойти ее, к сожалению, нет», – говорится в сообщении.

После проката российская спортсменка отметила, что чувствовала себя не так уверенно, как это показалось зрителям. Она уточнила что «ноги были ватными». Спортсменка пыталась собраться, и тренеры ей помогали. Но в итоге, по мнению самой Загитовой, она показала не самый идеальный свой прокат.

Третье место после короткой программы занимает российская спортсменка Елизавета Туктамышева, которая, как и японка, владеет тройным акселем.

Туктамышева пообещала, что в произвольной программе на финале Гран-при от нее стоит ждать сюрпризов. Фигуристка добавила тройной флип, и теперь готова показать «самый сложный прокат в карьере».

Россиянка Софья Самодурова занимает по итогам короткой программы пятое место. Она не допустила серьезных ошибок, однако техническая база не позволила ей на равных конкурировать с другими участницами соревнования.