РИАМО - 7 дек. Подмосковное УФАС России включила в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Нижегородский печатник» после сведений, представленных Главным управлением министерства внутренних дел РФ по Московской области, говорится в сообщении пресс-службы УФАС.

«Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Главным управлением министерства внутренних дел Российской федерации по Московской области в отношении ООО «Нижегородский печатник» для включения в реестр недобросовестных поставщиков», – говорится в сообщении.

Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок общество не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем, учреждению поступило уведомление об уклонении фирмы от заключения контракта на поставку журнально-бланочной продукции.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки», – поясняется в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Нижегородский печатник» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.