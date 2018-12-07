РИАМО - 7 дек. Во второй половине дня в пятницу на столичных дорогах образовались многокилометровые пробки, движение оценивается в семь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, плотное движение зафиксировано на обеих сторонах МКАД, на Садовом, Третьем транспортном кольце, на Профсоюзной улице в обе стороны, на Люблинской улице в сторону области, на шоссе Энтузиастов в обе стороны, на Волоколамском шоссе возле МКАД в сторону области, на проспекте Вернадского в центр.

В центре города плотное движение на Раушской, Москворецкой, Серебрянической, Болотной и Садовнической набережных, на улицах Ильинка, Варварка, Тверская, Солянка и других.

По прогнозу сервиса, к 20 часам пробки составят шесть баллов, к 21 часу – четыре. Окончательно движение станет свободным к 22 часам, тогда пробки снизятся до трех баллов.