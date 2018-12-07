РИАМО - 7 дек. Новая система в проекте «Московская электронная школа», введенная в 2017 года, обеспечила взрывной рост контента в проекте и его популярность, на данный момент контент из электронной школы скачали уже более 3 миллионов раз, сообщается на сайте правительства РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым подвел итоги года.

«Мы его (контент – ред.) фильтруем, естественно, прежде чем выставлять. Но самое главное, что его хорошо оценивают сами учителя, когда скачивают и применяют на уроках. В начале 2017 года у нас было 286 скачиваний в месяц, сейчас уже 3,3 миллиона – это огромное количество, и оно растет в арифметической прогрессии, практически в геометрической», – сказал Собянин.

Он рассказал, что с 2017 года была создана другая система, при которой контент начал наполняться самими преподавателями, учителями и другими. В итоге получился практически взрывной рост количества образовательного контента на портале.

Собянин добавил, что дальнейшая задача – сделать контент более интересным и игровым.

На сегодняшний день к образовательному проекту «Московская электронная школа» подключены все образовательные учреждения столицы. Благодаря ему родители могут напрямую общаться с учителями, преподаватели – обмениваться опытом, а ученики – получать знания онлайн на любых устройствах в удобное время.

Мэр Москвы также рассказал о восстановлении ВДНХ.

«В этом году мы закончили «Космос», входную группу. Павильон «Земледелие» – красивейший, он практически был на грани разрушения. Фонтан «Колос», который на треть был обрушен. Считалось, что он потерян. И огромные ландшафтные работы проводили, инженерные работы и так далее», – отметил Собянин.

Градоначальник также рассказал о новых павильонах и будущих проектах – огромном парке аттракционов для детей с колесом обозрения и экспоцентре, который будет одним из самых главных в России. Он откроется в 2021 году.

Медведев в свою очередь заметил, что контролирует ситуацию с ВДНХ.

«У меня есть возможность посмотреть на это все сверху. Я довольно часто пролетаю мимо ВДНХ и хочу сказать, что на глазах меняется ландшафт. Если раньше это все выглядело, как, извините, свалка иногда – все набросано, какое-то хаотичное передвижение людей, – то сейчас это уже подчиняется не только каким-то геометрическим и архитектурным законам, но и просто выглядит красиво», – заявил премьер-министр.

Собянин добавил, что в год ВДНХ начали посещать около 25 миллионов человек.