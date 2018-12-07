РИАМО - 7 дек. В 2019 году на территории новой Москвы планируется возвести семь школ вместимостью более 7 тысяч человек, также введут в эксплуатацию 11 детских садов более чем на 2 тысячи мест, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

В проектировании и строительстве участвуют и девелоперы, и городской бюджет.

«С 2019 по 2021 год на новых территориях введут еще 28 школ и 27 детских садов. Основная задача — полностью ликвидировать дефицит мест в учреждениях дошкольного образования и школах», - сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

С 1 июля 2012 года в новой Москве построено 13 школ, в том числе два объекта за счет средств АИП, а также 36 детских садов, в том числе пять объектов за счет средств АИП. Примечательно, что шесть школ, введенных на данной территории, вошли в топ-300 лучших образовательных учреждений столицы.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отметил, что на ближайшие пять лет одной из приоритетных программ станет развитие именно Троицкого и Новомосковского округов.

«В Адресную инвестиционную программу включены планы по строительству дополнительных объектов социальной инфраструктуры. Это поликлиники, школы и детские сады», - уточнил Хуснуллин.