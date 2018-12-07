РИАМО - 7 дек. Обнаруженные человеческие останки на кладбище XVII в центре столицы могут перезахоронить но одном из кладбищ Москвы, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Мосгорнаследия.

По его словам, в Москве на улице Дурова в ходе археологических наблюдений при проведении земляных работ было обнаружено массовое захоронение человеческих останков. Они были обнаружены в траншее, проложенной под приямок для монтажа башенного крана: на данном участке планируется возведение нового корпуса театра «Уголок дедушки Дурова». Археологи осуществляют постоянный надзор за этим участком.

«В настоящий момент правоохранительные органы поставлены в известность о данной находке. Останки уже извлечены из земли и упакованы для сохранения. Исполнителями работ ведутся переговоры о централизованном перезахоронении останков на одном из столичных кладбищ», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, предположительно, данное захоронение датируется XVII-XVIII веками. Оно расположено на территории так называемой улицы Божедомки, куда свозили тела безымянных погибших, бродяг и утопленников, оставляя их до весны для последующего захоронения.

«Известно, что эти останки уже поднимались из земли в 1990-е годы, когда траншея была проложена в первый раз. Тогда строительство было приостановлено, а кости просто засыпали землей», - заключил сотрудник пресс-службы.