РИАМО - 7 дек. Центробанк просит малые банки найти запасного партнера, который смог бы обслуживать их карты, это пригодилось бы в случае отключения их нынешнего банка-спонсора от международных платежных систем, пишет газета «Ведомости».

«ЦБ озаботился бесперебойностью карточных расчетов у банков, работающих с платежными системами не напрямую, а через банк-партнер. Регулятор советует таким косвенным участникам платежных систем заключить договор помимо основного еще с одним банком, который может обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт. Такой договор должен вступать в силу, когда возникает необходимость сменить банк-спонсор», - говорится в сообщении.

Подобный договор должен вступать в силу, когда необходимо сменить банк-спонсор.

Информационное письмо ЦБ по данному вопросу было разослано операторам платежных систем и банкам. Также в договоре с банком-спонсором должно говориться о тестовом обмене информацией при интеграции с новым партнером. А платежные системы должны разработать перечень мероприятий по данному вопросу и предложить их банкам.

Представитель Центробанка подчеркнул, что разосланное письмо носит рекомендательный характер и основано на международных рекомендациях по управлению рисками в платежных системах.

Директор процессингового центра «Картстандарт» (партнер «Платежного центра») подчеркнула, что смена банка-спонсора – это долгий и затратный процесс. Он занимает около 3-6 месяцев. За смену спонсора в трех платежных системах один банк должен заплатить свыше 100 тысяч долларов.

Она напомнила, что самый громкий случай произошел в 2013 году. После отзыва лицензии у «Мастер-банка», который обеспечивал спонсорство в платежных системах и оказывал процессинговые услуги, небольшие банки простояли несколько недель, а некоторым пришлось уйти из платежного бизнеса.