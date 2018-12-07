РИАМО - 7 дек. Суд признал виновным мужчину за дачу взятки в 100 тысяч рублей полицейскому в аэропорту «Шереметьево» за разрешение на въезд в Россию 11 иностранным гражданам, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий»).

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Как установлено, 7 августа с 11:43 до 11:48 26-летний мужчина в автомашине, припаркованной на территории аэропорта «Шереметьево», лично передал сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативно-разыскного мероприятия, 100 тысяч рублей в качестве взятки за разрешение на въезд в страну 11 гражданам Социалистической Республики Вьетнам по деловым визам РФ без подтверждения деловой цели поездки.