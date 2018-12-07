РИАМО - 7 дек. Новая модель воздушного движения в Московской зоне заработает в 2019 году, она поможет повысить пропускную способность и безопасность полетов, сообщает «Интерфакс».

«Это организация полетов воздушных судов в районе очень напряженного Московского авиаузла, модель движения воздушных судов при подходах, заходах в коридоре, выходах на аэродромы», – сообщил замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик в кулуарах конференции «Воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ: проблемы, анализ, пути решения».

Он подчеркнул, что новая модель позволит повысить пропускную способность и безопасность полетов, так как в ней значительно сокращено количество конфликтных пересечений трасс, конфликтных точек, где воздушные суда имели встречное движение.

По его словам, предел Московской воздушной зоны до изменений приближался количеству чуть менее 100 миллионов пассажиров в год.

«Теперь Московская зона сможет пропускать до 150 миллионов пассажиров в год при том же самом количестве полос и игроков. Мы на ближайшие 5-10 лет проблему решили», – пояснил Юрчик.

Замглавы Минтранса уточнил, что действующая структура воздушного движения над столицей используется с 70-х годов. Она рассчитана на единого авиаперевозчика, и это приводит к дополнительным издержкам пользователей.

Юрчик отметил, что внедряемая в 2019 году схема разработана ГосНИИ ГА в очень тесном взаимодействии со всеми авиакомпаниями, летающими в Москву.

«Она очень долго меняла свою конфигурацию, она претерпевала много совершенствований. Их было более семи – разных вариантов, которые рассматривались. Мы привлекали для консультаций и Jeppesen (американская компания – ред.). Наконец, была завершена некая модель, которая будет со следующего года внедряться в Московской воздушной зоне на новом ЦУП», – резюмировал замминистра.