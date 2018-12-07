РИАМО - 7 дек. С учетом 2018 года рост инвестиций в основной капитал в столице составит порядка 75% за 9 лет, на каждый рубль, вложенный городом, получается около 5 рублей инвестиций, сообщается на сайте правительства РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым подвел итоги года.

«Рост инвестиций в основной капитал не прекращался в Москве даже в самые сложные годы. С 2010 года рост в сопоставимых ценах составил около 70%, с учетом этого года это будет еще больше, где-то порядка 75%», — сказал Собянин.

По его словам, рост инвестиций в основной капитал был сохранен за счет резкого, значительного роста вложений в инфраструктуру.

«Развитие инфраструктуры поддерживает рост в основной капитал. Например, в этом году рекордные вводы по количеству станций метрополитена, дорог, мостов, развязок. Тем не менее доля бюджетных инвестиций, городских инвестиций в эту массу составляет около 2 триллионов в год – всего лишь 23% по этому году. Это значит, что на каждый рубль, вложенный городом, мы получаем около 5 рублей инвестиций. Это неплохая цифра», - добавил мэр.

Столичный градоначальник уточнил, что в этом году прибыль прибыльных предприятий выросла до 147% по сравнению с предыдущим годом, что говорит об устойчивости экономики.

«Идет серьезный рост, практически на треть, продукции IT-предприятий. Это говорит о хорошем заделе и хорошем потенциале на будущее. Пока сложно говорить о росте ВРП, потому что он подводится практически через год. А показатель, за которым мы внимательно следим, – это энергопотребление. Когда идет рост энергопотребления по базовым отраслям, это говорит о том, что идет и рост экономики по этим отраслям. Мы видим рост устойчивый», — добавил Собянин.

Он отметил, что динамика объема промышленного производства в настоящее время составляет около 13%.

Мэр также напомнил, что на конгрессе мирового образования в Хельсинки Московская электронная школа была признана одним из лучших образовательных проектов мира.