РИАМО - 7 дек. Женщина, которая в Москве хотела продать несовершеннолетнюю дочь для сексуальной эксплуатации, получила 4,5 года тюрьмы, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

«Собранные следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 35-летней уроженки Челябинска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б, з» части 2 статьи 127.1 УК РФ («Торговля людьми, группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетнего, находящегося в иной зависимости от обвиняемого»)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, мать несовершеннолетней совместно с двумя женщинами, желая заработать, договорились продать ребенка 2004 года рождения за 1,5 миллиона рублей.

Так, 10 января 2018 года мать девочки вместе с соучастницей приехала в один из столичных ресторанов, где совершили сделку о купли-продаже девочки для сексуальной эксплуатации лицу, действовавшему в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

«Приговором суда матери несовершеннолетней назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – уточняется в материале.

Ранее две соучастницы преступления были осуждены к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Мать, торговавшая 13‑летней дочерью в Москве, получила 3,5 года колонии>>