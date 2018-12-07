РИАМО - 7 дек. Подмосковные предприниматели благодаря процедуре оценки регулирующего воздействия (ОРВ) сэкономили около 8 миллиардов рублей в этом году, сообщил в пятницу советник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Сидор Пак.

«За весь период становления процедуры ОРВ в Московской области в ней произошли изменения, которые позволяют говорить о том, что данная сфера развивается, все больше доказывает свою эффективность. <…> Как итог проведения ОРВ в Московской области, выявлены излишние издержки, которые могли понести предприниматели. ОРВ позволила сэкономить более 40 миллиардов рублей, в этом году около 8 миллиардов», - сказал Пак в ходе всероссийского форума по оценке регулирующего воздействия.

Он отметил, что в этом году на имя уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье поступило 67 документов, в том числе в рамках оценки регулирующего воздействия 23 проекта.

«В ходе проведения публичных консультаций всего уполномоченным было направлено два отрицательных заключения, 17 с замечаниями проектов. Это говорит о том, что подготовка проектов имеет достаточно высокую степень», - добавил Пак.

Московская область в 2012 году вошла в число «пилотных» регионов, внедривших институт ОРВ в рамках реализации задач административной реформы региона.

В пятницу в подмосковных Химках проходит второй всероссийский форум по оценке регулирующего воздействия «Цифровизация экономики: новые задачи, вызовы и компетенции».

Организатором форума выступает правительство Московской области совместно с Минэкономразвития России и администрацией города Химки.

Программой форума предусмотрено пленарное заседание на тему «Институт оценки регулирующего воздействия в условиях перехода к цифровой экономике» с участием представителей бизнеса, Минэкономразвития России, органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья, отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», АНО «Цифровая экономика», Фонда «Сколково», а также Московской коллегии адвокатов ГРАД.