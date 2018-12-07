РИАМО - 7 дек. Президент России Владимир Путин внес ряд изменений в стратегию развития национальной политики страны до 2025 года, соответствующий документ доступен на интернет-портале правовой информации, сообщает Газета.ru.

«Изменения касаются ряда пунктов, некоторые из них признаются утратившими силу, а некоторые вносятся в измененной редакции», – говорится в сообщении.

В 2015 году в рамках реализации национальной политики в России было создано Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

«Оно разрабатывает и реализует национальную политику страны, занимается укреплением национального единства России», – уточняется в материале.