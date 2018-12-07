РИАМО - 7 дек. Время отправления и прибытия и количество остановок на маршруте изменятся для электричек Курского направления Московской железной дороги 8 декабря в связи с развитием путевой инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«На Курском направлении Московской железной дороги продолжается развитие путевой инфраструктуры на станции «Царицыно». В связи с этим 8 декабря несколько пригородных поездов, в том числе диаметральных направлений, выполнят укороченные рейсы», – говорится в сообщении.

У некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Корректировки коснуться остановочных пунктов «Бутово», «Битца», «Покровская», «Царицыно» и «Москворечье».

«Просим пассажиров ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru), в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальным сайте и в приложении «Расписание и билеты ЦППК» АО «Центральная ППК»», – уточняется в материале.

Развитие Курского направления МЖД проходит в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». В сентябре между станциями «Царицыно» и «Подольск» Московская железная дорога и АО «Центральная ППК» в тактовом режиме запустили экспрессы. Сделать это удалось за счет реконструкции железнодорожной инфраструктуры на участке Люблино – Подольск и изменения специализации третьего и четвертого главных путей.

Дальнейшая реконструкция Курского направления позволит запустить один из первых диаметров проекта МЦД Нахабино – Подольск.