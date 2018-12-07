РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Специалист подольской компании получил премию «Росатома» за серию статей по повышению безопасности атомных электрических станций (АЭС), говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Молодой специалист АО ОКБ «Гидропресс» инженер-конструктор Дмитрий Гаспаров удостоен премии открытого конкурса госкорпорации «Росатом» 2018 года среди молодых ученых. На конкурс была представлена серия статей на тему повышения безопасности АЭС. Научным руководителем лауреата выступил заместитель генерального конструктора – начальник отделения теплофизики АО ОКБ «Гидропресс», кандидат технических наук Михаил Быков», – говорится в сообщении.

Присуждение премий Госкорпорации «Росатом» молодым работникам за достижение высоких результатов в области исследований и разработок по приоритетным направлениям научно-технической деятельности в атомной отрасли проводится ежегодно. Всего на конкурс было подано 143 заявки от 58 организаций. По итогам проведенного конкурса премии были присуждены 35 молодым ученым и их научным руководителям.

«Представляя серию статей, я хотел показать высокий научно-технический уровень работ, выполняемых в ОКБ «Гидропресс», продемонстрировать готовность нашего предприятия успешно выполнять работы в соответствии с современными стандартами качества и требованиями к безопасности АЭС», – сказал Гаспаров.