РИАМО - 7 дек. С начала года Главгосстройнадзор Подмосковья провел более 8 тысяч проверок, всего под его надзором находятся более 2,2 тысячи объектов, сообщил в пятницу на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию ведомства начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

«Говоря о специфике текущей работы, подчеркну, что на сегодня под надзором ведомства более 2,2 тысячи объектов, из них более 1 тысячи – жилье. За этот год инспекторы провели порядка 8 тысяч проверок, выдали порядка 600 заключений о соответствии», - сказал Гарибян.

Он подчеркнул, что контроль за долевым строительством также является важной задачей.

«Что касается новых полномочий по контролю за долевым строительством, считаю это нашим приоритетным направлением работы. Сейчас институт долевого строительства претерпевает большие перемены», - уточнил глава ведомства.

В пятницу в доме правительства Московской области прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Главного управления государственного строительного надзора Московской области. На нем присутствуют первый вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов, заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин, который вручил награды лучшим работникам ведомства.