РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 дек. В подмосковном Королеве членам садовых товариществ рассказали о правилах безопасности в новогодние праздники, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В Королеве прошло 12-е заседание общественного совета по работе с СНТ. В нем приняли участие руководитель городской администрации Юрий Копцик, председатель исполкома союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, начальник управления по работе с микрорайонами в Королеве Анатолий Пчелинцев и другие.

«С наступлением новогодних праздников хотим обратить внимание жителей СНТ на пожарную и антитеррористическую безопасность. Всегда необходимо помнить о том, что для запуска салютов предусмотрены специальные площадки, пользоваться обогревательными приборами и печами нужно исключительно в соответствии с их предназначением», – сказал Пчелинцев.

На мероприятии пожарные еще раз напомнили жителям о правилах пользования обогревательными приборами и обращении с огнем, о правильном поведении на водоемах и на улице в морозы.

Также собравшиеся обсудили результаты работы в 2018 году, благоустройство и инфраструктуру СНТ, тарифы на вывоз мусора и новые правила вывоза.

В муниципалитете находятся 35 действующих некоммерческих объединений граждан, которые насчитывают около 4,5 тысяч членов.