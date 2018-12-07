РИАМО - 7 дек. На западе столицы 11 строительных рабочих заболели острой кишечной инфекцией, девятерых из них госпитализировали, по данному факту проводится расследование, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Информация о случаях групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией в общежитии строительных рабочих по адресу: Кутузовский проезд, дом №16, корпус 14, от врачей медицины катастроф поступила на телефон дежурного по управлению Роспотребнадзора по столице в 00:30 в пятницу.

«Согласно поступившей информации, заболело 11 строительных рабочих, из которых девять госпитализировано в инфекционный стационар, два человека от госпитализации отказались. Состояние заболевших легкой и средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

Специалисты ведомства немедленно приступили к проведению эпидемиологического расследования. В ходе расследования установлено, что заболевшие работают в строительной фирме ООО «Эста Контракшен», проживают в хостеле ООО «Уют» по вышеуказанному адресу.

Уведомление о начале предпринимательской деятельности по оказанию услуг временного проживания ООО «Уют» не предоставляло, в связи с чем данный хостел на контроле в управлении не находился, и проверки ранее не проводились. Питание рабочие получали непосредственно на строительной площадке по адресу: Багратионовский проезд, дом №5. В общежитии питание не организовано.

В настоящее время столичным ведомством проводится эпидемиологическое расследование по установлению количества заболевших, причин и условий возникновения очага острой кишечной инфекции на строительной площадке и в общежитии.

Ситуация находится на контроле в управлении Роспотребнадзора по городу Москве.