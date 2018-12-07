РИАМО - 7 дек. С 9 декабря аэроэкспрессы от Павелецкого вокзала до аэропорта «Домодедово» будут курсировать каждые 30 минут, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

«С 9 декабря время в пути от Павелецкого вокзала до аэропорта «Домодедово» на аэроэкспрессах сократится, а рейсы будут выполняться каждые 30 минут в течение всего дня. Ранее поездка на «Аэроэкспресс» по этому маршруту занимала 45 минут вне зависимости от времени отправления. В соответствии с новым графиком движения некоторые рейсы будут выполняться за 40-42 минуты», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в ежедневное расписание будут введены два новых рейса отправлением в 12:30 из аэропорта и с Павелецкого вокзала. Ранее в движении аэроэкспрессов на Домодедовском направлении был часовой перерыв с 12:00 до 13:00.

«Оптимизации графика удалось достичь благодаря вводу в эксплуатацию второго главного пути на участке между станциями «Авиационная» и «Космос», а также новому подвижному составу компании», – уточняется в материале.

Современные двухэтажные аэроэкспрессы швейцарского производства, курсирующие на Домодедовском направлении, способны развивать скорость до 160 километров в час.

«Существующая сегодня инфраструктура на маршруте «Павелецкий вокзал – аэропорт «Домодедово» позволяет поездам компании развить скорость до 140 километров в час на некоторых участках пути», – дополняется в сообщении.

По словам генерального директора компании «Аэроэкспресс» Алины Бисембаевой, ни один вид транспорта сегодня не позволяет добраться из центра столицы до аэропорта быстрее.

«Мы ушли от скрещения с другими поездами на станциях Авиационная и Космос и за счет увеличения скорости аэроэкспрессов на этом участке уменьшили время в пути, а также ввели еще один рейс в 12:30. В дальнейшем мы планируем сделать поездку в Домодедово еще более удобной и сократить время в пути до 37 минут», – подчеркнула она.

Ежедневно поезда «Аэроэкспресс» совершают 76 рейсов по маршруту Павелецкий вокзал – аэропорт «Домодедово» – Павелецкий вокзал, после ввода нового расписания – 78 рейсов.

Кроме того, в ноябре «Аэроэкспресс» обновил тарифную сетку. С новыми тарифами «Пара», «Пара. Туда-обратно» и «Туда-обратно» поездка в аэропорт стала не только быстрой, но и выгодной.