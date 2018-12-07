РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Подольский спортсмен Борис Шикунов завоевал золото на Кубке России по кикбоксингу в Уфе, сообщил «РИАМО в Подольске» президент федерации кикбоксинга Московской области и тренер Алексей Батин.

В городе Уфе с 3 по 7 декабря проходил Кубок России по кикбоксингу. В турнире приняли участие 487 спортсменов из 58 городов страны.

«Шикунов в полуфинале победил уфимского спортсмена нокаутом во втором раунде. В финале он должен был встретиться с кикбоксером из Белгорода, но он снял свою кандидатуру с боя. Так Шикунов завоевал кубок России по кикбоксингу в весе до 63 килограммов», – сказал Батин.

По его словам, Шикунов 1998 года рождения в полуфинале победил спортсмена 1994 года рождения.