РИАМО - 7 дек. Подмосковное УФАС выявило картельный сговор на торгах по благоустройству территорий Одинцовского района в отношении ООО и двух индивидуальных предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Московское областное УФАС России признало ООО «Специнтермонтаж» и двух индивидуальных предпринимателей нарушившими закон о защите конкуренции, в части заключения устного картельного соглашения», - говорится в сообщении.

Управлением было установлено, что в ходе торгов, проводимых МКУ «ЦМЗ Одинцовского муниципального района», ООО «Специнтермонтаж» и индивидуальные предприниматели отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга: обменивались информацией и использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений.

Упомянутые хозяйствующие субъекты использовали модель поведения типа «Таран», а также подавали ценовые предложения с незначительным снижением цены. Вследствие указанных действий одним из индивидуальных предпринимателей были заключены государственные контракты на сумму свыше 9 миллионов рублей.

До вынесения комиссией Московского областного УФАС России решения по указанному делу, хозяйствующие субъекты добровольно заявили о заключении недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения.

«Таран» – это схема поведения, применяемая на торгах и направленная на обеспечение победы одного из участников, путем резкого снижения начальной максимальной цены контракта другими участниками картельного сговора.