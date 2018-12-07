РИАМО - 7 дек. Дети, проживающие в домах вблизи полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе, смогут пройти диспансеризацию до конца этого года, такое решение было принято в пятницу на форуме «Сильное. Здоровое. Чистое», сообщила модератор форума Елена Гришина.

В пятницу в подмосковной Балашихе прошел форум «Сильное. Здоровое. Чистое», ставший шестым по счету в Подмосковье. Мероприятие открыла вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Сегодня был решен вопрос о диспансеризации детей, которые проживают около «Кучина». Вопрос был задан. До нового года власти готовы привезти всех врачей и провести обследование», - сказала Гришина журналистам по итогам форума.

Она отметила, что речь идет о диспансеризации не более 300 детей.

«Для нас это будет существенное подспорье, чтобы дополнительно обследовать население», - добавил глава Балашихи Сергей Юров.

Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Его рекультивация началась в марте 2018 года. Завершение работ по рекультивации стоимостью около 4 миллиардов рублей намечено на 2019 год.

В рамках форумов «Сильное. Здоровое. Чистое» представители Общественной палаты Московской области и муниципальных палат, а также лидеры общественного мнения и жители инспектируют градообразующие предприятия, экологически важные объекты и медицинские учреждения на местах. После выявления проблемных вопросов проходит их обсуждение.

Предложения, сформированные в рамках форумов «Сильное. Здоровое. Чистое», отправляют в профильные министерства и ведомства, а также главам территорий. Особо важные вопросы, для решения которых требуется более детальная проработка, направляют для рассмотрения губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.