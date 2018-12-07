РИАМО - 7 дек. Рост зарплат в реальном выражении в российской столице в 2018 году составил 8%, также в городе растут показатели экспорта, заполнения офисной недвижимости, сообщается на сайте правительства РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым рассказал об итогах года в городе.

«Больше 20% ВРП регионов страны, действительно, весомая часть. Если в предыдущие годы мы видели позитивную динамику, но она была не совсем стабильная, то сегодня мы видим устойчивый рост», – сказал Собянин.

Он добавил, что Москва преодолела кризисные явления 2014 года почти по всем показателям.

«Инвестиции в основной капитал, рост объема ввода недвижимости, рост заработной платы, причем в реальном выражении, – около 8%, это самый большой рост за последние годы. В предыдущие годы мы находились на грани инфляции, рост зарплаты съедала инфляция, буквально 1–2% этот рост в прошлом году был, а сегодня уже около 8%», – дополнил мэр Москвы.

Собянин уточнил, что растут такие показатели, как экспорт продукции обрабатывающих отраслей промышленности. Кроме того, для Москвы важна деловая активность – таким показателем является заполнение офисной недвижимости.

«Когда кризис, офисы начинают пустеть, деловая активность скукоживается, пустые площади достигают 20 с лишним процентов. Сегодня они вышли на уровень докризисных показателей», – отметил мэр.

Собянин уверен, что дальше востребованность коммерческой недвижимости будет идти в рост.