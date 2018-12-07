РИАМО – 7 дек. В эти дни москвичи могут столкнуться с опьяневшими свиристелями и снегирями – они лежат на земле без сознания и могут стать легкой добычей кошек и собак, поэтому захмелевших птиц лучше положить в укромное место, сообщает Радио «Комсомольская правда».

В этом сезоне в Москве уже не раз попадались лежащие на земле птицы без особых признаков жизни. Из-за перепада температур в столице забродили ягоды рябины – одно из птичьих лакомств, поэтому теперь в городе можно встретить опьяневших свиристелей и снегирей.

«Иногда птицы едят забродившие ягоды и плоды. Алкоголь попадает в кровь, но довольно быстро он выводится, они ненадолго теряют сознание. Если вы увидели лежащую без признаков жизни птицу, ее можно взять в руки, подышать на нее, чтобы понять, насколько тяжелое у нее состояние. Но самое главное, нужно обезопасить птицу от собак и кошек, положить в укромное место, которое недоступно для зверей. Забирать домой ее не стоит», - сказал орнитолог Евгений Коблик.

Специалист также отметил, что такое явление среди птиц чаще встречается осенью. Как только в городе устанавливаются морозы, ягоды замерзают и уже не «опьяняют» пернатых.