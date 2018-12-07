РИАМО - 7 дек. В Московской городской думе планируют разработать законопроект, приравнивающий понятия о благотворительности и меценатстве, сообщил председатель комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций столичного парламента Антон Палеев.

В столице проходит совместное заседание комиссий Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям и по делам общественных объединений и религиозных организаций.

«У нас в России меценатство и благотворительность не одно и то же. Во Франции, США и других странах - это практически единые понятия. А у нас благотворители поддерживают искусство и культуру частично. Но нам кажется, меценатство - это более широкое понятие. Мы будем стараться, чтобы на уровне Москвы, на законодательном уровне, те возможности, которые предоставил федеральный закон, мы реализовали сами. Мы будем выступать с законодательной инициативой, чтобы приравнять эти понятия», - сказал Палеев.

Как уточнил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, принятые законы не в полной мере отражают интерес и возможность меценатов участвовать в культурной жизни. Возможно, необходимо рассмотрение нового более тщательного законопроекта о меценатстве.