РИАМО - 7 дек. Участок Носовихинского шоссе в Подмосковье от Леоновского до Восточного шоссе планируют расширить к 2022 году, а на пересечении Леоновского и Носовихинского шоссе построят многоуровневую эстакаду, сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

«В государственной программе уже стоят деньги на проектирование и реализацию проекта расширения Носовихинского шоссе от Леоновского до Восточного шоссе. Проектирование займет год, стройка - два года», - сказал Юров.

Он отметил, что на пересечении Леоновского и Носовихинского шоссе запланировано строительство многоуровневой эстакады через железную дорогу.

В пятницу вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова открыла в подмосковной Балашихе шестой форум «Сильное. Здоровое. Чистое».

В рамках форумов «Сильное. Здоровое. Чистое» представители Общественной палаты Московской области и муниципальных палат, а также лидеры общественного мнения и жители инспектируют градообразующие предприятия, экологически важные объекты и медицинские учреждения. После выявления проблемных вопросов проходит их обсуждение.

Предложения, сформированные в рамках форумов «Сильное. Здоровое. Чистое», отправляют в профильные министерства и ведомства, а также главам территорий. Особо важные вопросы, для решения которых требуется более детальная проработка, направят для рассмотрения губернатору Подмосковья.