РИАМО - 7 дек. В Апрелевке городского округа Наро-Фоминск построили детскую поликлинику на 150 посещений в смену, ее площадь составляет более 4,7 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Детской поликлинике, расположенной на улице Февральская в городе Апрелевка городского округа Наро-Фоминск, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию», - сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Новое учреждение здравоохранения, рассчитанное на 150 посещений в смену, предназначено для оказания первичной медико-социальной, консультативно-диагностической помощи, а также восстановительного лечения.

Трехэтажное здание детской поликлиники соединено с существующим зданием медучреждения переходной галереей на уровне второго этажа. Площадь объекта составляет 4747 квадратных метров.

В учреждении размещены пункт выдачи детского питания, отделение неотложной медицинской помощи с кабинетом дежурного врача, лечебно-профилактические помещения, отделение восстановительного лечения, кабинеты врачей специалистов и отделение дневного стационара с игровыми комнатами и комнатой приема пищи, кабинет УЗИ, процедурные кабинеты.

В проекте учтены все необходимые условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения.