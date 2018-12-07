РИАМО - 7 дек. Юморист Николай Бандурин выложил в Instagram видео пожара, который уничтожил его загородный дом в Подмосковье.

«Горит мой дом. Все живы. Ура», - написал артист в соцсети.

На кадрах видно, что огонь бушует внутри кирпичного строения. Пламя уже охватило весь дом, крыша обвалилась. Вокруг постройки валяется груда битого кирпича. Также на видео попали пожарные, которые заливают пожар водой из шланга.

В комментариях к посту поклонники посочувствовали артисту и пожелали ему не отчаиваться.

По информации главка МЧС России по Московской области, вечером 6 декабря в поселке Костино Пушкинского района сгорел частный дом. Пламя тушили 23 человека. В результате возгорания пострадала женщина. Как сообщали СМИ, это была жена артиста, она получила ожоги второй степени и была госпитализирована.

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