РИАМО - 7 дек. Все проблемы, возникшие в ходе реабилитации подмосковных рек Пехорки и Малашки, будут устранены, работы по реабилитации продолжатся в 2019 году, сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

Работы по экологической реабилитации рек Пехорка и Малашка проходят в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Реабилитация малых рек Подмосковья». Всего в ходе реабилитации от ила очистят 18,5 километров Пехорки и 4 километра Малашки. На эти работы выделено 630 миллионов рублей.

«Уникальный проект - реабилитация Пехорки и ее притока Малашки. Есть еще претензии к подрядчикам, но уверен, что все они будут устранены», - сказал Юров ходе форума «Сильное. Здоровое. Чистое».

Он отметил, что работы будут продолжены в 2019 году.

Юров также рассказал, что рекультивацию полигона твердых бытовых отходов «Кучино» должны завершить в 2019 году. Он отметил, что вокруг полигона работают станции экомониторинга.

В пятницу вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова открыла в подмосковной Балашихе шестой форум «Сильное. Здоровое. Чистое».

В рамках форумов «Сильное. Здоровое. Чистое» представители Общественной палаты Московской области и муниципальных палат, а также лидеры общественного мнения и жители инспектируют градообразующие предприятия, экологически важные объекты и медицинские учреждения. После выявления проблемных вопросов проходит их обсуждение.

Предложения, сформированные в рамках форумов «Сильное. Здоровое. Чистое», отправляют в профильные министерства и ведомства, а также главам территорий.

Особо важные вопросы, для решения которых требуется более детальная проработка, направят для рассмотрения губернатору Подмосковья.