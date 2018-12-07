РИАМО (КОРОЛЕВ) – 7 дек. В подземном переходе на станции «Подлипки Дачные» установили пандусы, перила для них установят с двух сторон, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик в ходе выездного совещания.

В пятницу Копцик провел выездное совещание, проверил качество уборки улиц после снегопада и ход ремонта в подземном переходе на станции «Подлипки Дачные».

«Работы ведутся очень медленно. Пандусы установили, перила для них установлены еще не везде, остались ямы. Новый асфальт сотрудники МЖД обещают положить в ближайшее время. К тому же не укрыт вход в переход поликарбонатом и снег попадает на ступени, образуется каша. Работы должны быть завершены в 20-х числах декабря», – сказал Копцик.

Главный инженер московской ярославской дистанции путей сообщил, что с 8 декабря начнется монтаж новых перил рядом с пандусами с двух сторон, в переходе уже установлены новые светильники, покрашены элементы.