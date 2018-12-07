РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Концерт певца Александра Серова в микрорайоне Климовск Подольска отменили из-за болезни исполнителя, ранее мероприятие перенесли с 10 ноября на 8 декабря, сообщается в группе «Усц Юность» в соцсети «ВКонтакте».

В универсальном спортивном центре (УСЦ) «Юность» сначала 10 ноября, а затем 8 декабря планировалось выступление Серова с презентацией нового альбома «Рыцарские песни о легендарной любви».

«В связи с болезнью артиста, концерт 8 декабря 2018 года отменяется. Билеты можно сдать с 9:00 до 21:00 в УСЦ «Юность», – говорится в сообщении.

Организаторы концерта приносят извинения за доставленные неудобства.