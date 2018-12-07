РИАМО - 7 дек. Полицейские в подмосковном Ступине изъяли у мужчины пакет из полимерного материала, в котором нашли более 1 килограмма марихуаны, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по городскому округу Ступино задержали 27-летнего жителя Мытищ, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

«Полицейскими установлено, что мужчина вступил в преступный сговор с неизвестным, получив через «закладку» в лесном массиве одного из садовых-некоммерческих товариществ городского округа Ступино пакет из полимерного материала, который был изъят правоохранителями, в нем содержалось вещество растительного происхождения», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством - марихуаной общей массой более 1 килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 и статьей 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.