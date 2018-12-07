РИАМО - 7 дек. За последние три года 80 % медицинских учреждений было отремонтировано в подмосковной Балашихе, также в муниципалитете планируют построить крупные поликлинику и больницу, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

В пятницу вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова открыла в подмосковной Балашихе шестой форум «Сильное. Здоровое. Чистое».

«Значительное внимание в Балашихе уделяется здравоохранению. За последние три года на территории Балашихи 80 % объектов здравоохранения капитально отремонтированы. Только в этом году, помимо капитальных ремонтов, открыто две новых поликлиники в микрорайоне Дзержинского. В этом году мы закончили капремонт здания бывшего штаба ПВО», - сказал Юров в ходе форума «Сильное. Здоровое. Чистое».

Он отметил, что часть объектов еще требует капитального ремонта. Также планируют построить такие крупные учреждения, как новая поликлиника в микрорайоне Гагарина.

«У нас в Балашихе сложная ситуация со стационарами, всего нехватка около тысячи мест. Благодаря поддержке губернатора Московской области нам выделены деньги на строительство огромной больницы площадью около 100 тысяч квадратных метров», - отметил Юров.

Он добавил, что земельный участок в Ольгине уже отмежеван. В течение года проектирование будет закончено, порядка 2,5 лет займет строительство этой современной больницы.

«Объем финансирования — 9 миллиардов рублей. Это только строительство. Это уникальный проект. Огромное спасибо правительству Московской области и лично губернатору, который ведет этот проект», - заключил Юров.

В рамках форумов «Сильное. Здоровое. Чистое» представители Общественной палаты Московской области и муниципальных палат, а также лидеры общественного мнения и жители инспектируют градообразующие предприятия, экологически важные объекты и медицинские учреждения. После выявления проблемных вопросов проходит их обсуждение.

Предложения, сформированные в рамках форумов «Сильное. Здоровое. Чистое», отправляют в профильные министерства и ведомства, а также главам территорий. Особо важные вопросы, для решения которых требуется более детальная проработка, направят для рассмотрения губернатору Подмосковья.