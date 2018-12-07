РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Власти городского округа Люберцы просят жителей сообщать о фактах вандализма в отношении новогоднего оформления, сообщается на официальной странице управления благоустройства администрации муниципалитета в Instagram.

«Уважаемые жители! К большому сожалению, зафиксированы факты вандализма, в результате которого по трем адресам проводятся работы по закупке новых гирлянд на елки. Большая просьба, если вы стали свидетелем вандальных действий, сообщать в «директ» управления или по телефону управления благоустройства: 8(495)514-94-14», – отмечается в сообщении.

На территории городского округа выполнено праздничное оформление. Люберцы украсили елки, светодиодные конструкции, праздничное новогоднее освещение.