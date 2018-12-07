РИАМО - 7 дек. В Подмосковье утвердили проект планировки территории для строительства путепровода над Большим кольцом Московской железной дороги на территории Звенигорода и села Саввинская Слобода Одинцовского района, проект реализуют в рамках концессионного соглашения, в течение срока его действия проезд по путепроводу будет платным, говорится в сообщении пресс-службы группы компаний «Платная дорога».

Проект планировки подготовлен в соответствии со схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области и концессионным соглашением, заключенным 16 июня 2017 года между правительством региона и ООО «Подмосковная платная дорога», которая входит в ГК «Платная дорога».

«Проект планировки территории (ППТ) и проект межевания территории (ПМТ) для реконструкции участка автомобильной дороги Звенигород – Колюбакино - Нестерово со строительством автодорожного путепровода над Большим кольцом Московской железной дороги в городском округе Звенигород и сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района утверждены постановлением правительства Московской области от 3 декабря 2018 года», - говорится в сообщении.

Железнодорожный переезд у платформы «189-й километр» – крайне загруженный участок с высокой интенсивностью движения, на котором также отсутствует зона, безопасная для прохода пешеходов. Современный двухуровневый путепровод обеспечит комфортный и безопасный проезд для автомобилей, автобусов, экстренных служб, повысит скорость движения и снизит экологическую нагрузку от автотранспорта.

Длина нового автодорожного путепровода с двумя полосами движения и тротуарами для пешеходов составит 100 метров, на пункте взимания платы предусмотрено восемь полос движения. Общая протяженность строящегося объекта с реконструируемыми подходами составит около 1 километра.

Для жителей села Саввинская Слобода предусмотрено строительство бокового проезда под путепроводом вдоль железнодорожных путей с выходом на улицу Макарова. Проект планировки территории также предполагает строительство локальных очистных сооружений, дождевой канализации, организацию наружного освещения.

«Проект реализуется на концессиональной основе только за счет частных инвестиций без привлечения бюджетных средств. Компания-концессионер финансирует, проектирует, строит и содержит новый транспортный объект в течение всего срока действия концессионного соглашения. В целях возврата вложенных инвестиций путепровод в этот период будет эксплуатироваться на платной основе», - подчеркивается в материале.

Право бесплатного проезда, согласно законодательству, будет предоставлено машинам скорой помощи, аварийно-спасательных служб, полиции, федеральной почтовой службы, общественному транспорту (кроме маршрутных такси и междугородних и международных автобусов). После завершения строительства новый путепровод будет передан в собственность Московской области, при этом инвестор будет содержать и ремонтировать объект в течение срока действия концессионного соглашения, который составляет 22,5 года.

Сроки начала строительства и ввода объекта в эксплуатацию будут определены после утверждения проектно-сметной документации. Начало строительства запланировано на 2019 год.