РИАМО - 7 дек. Прядильную фабрику в подмосковной Балашихе сделают общественно-деловым центром к лету 2019 года, там создадут 1,5 тысячи новых рабочих мест, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

В пятницу вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова открыла в подмосковной Балашихе шестой форум «Сильное. Здоровое. Чистое».

«Нашу прядильную фабрику можно эффективнее использовать. Мы приступили к реализации пилотного проекта. В конце декабря часть фабрики будет открыта, а к лету следующего года Балашихинская прядильная фабрика станет общественно-деловым центром, где в течение пяти лет будет создано 1,5 тысячи новых рабочих мест, собственник, инвестор планирует инвестировать туда порядка миллиарда рублей», - сказал Юров в ходе форума «Сильное. Здоровое. Чистое».

В рамках форумов «Сильное. Здоровое. Чистое» представители Общественной палаты Московской области и муниципальных палат, а также лидеры общественного мнения и жители инспектируют градообразующие предприятия, экологически важные объекты и медицинские учреждения. После выявления проблемных вопросов проходит их обсуждение.

Предложения, сформированные в рамках форумов «Сильное. Здоровое. Чистое», отправляют в профильные министерства и ведомства, а также главам территорий. Особо важные вопросы, для решения которых требуется более детальная проработка, направят для рассмотрения губернатору Подмосковья.