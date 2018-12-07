РИАМО - 7 дек. Более 30 миллиардов рублей составили инвестиции в подмосковную Балашиху в 2018 году, в муниципалитете создали четыре новые промышленные площадки, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

В пятницу вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова открыла в подмосковной Балашихе шестой форум «Сильное. Здоровое. Чистое».

«В основе нашей работы лежит экономика. В 2018 году на территорию города привлечено более 30 миллиардов рублей инвестиций. И в существующие предприятия, в том числе в авиационное предприятие «Рубин», и в строительство новых торгово-логистических центров, в частности, «Глобус» - более 5 миллиардов рублей, где создано порядка 700 новых рабочих мест», - сказал Юров в ходе форума «Сильное. Здоровое. Чистое».

Он отметил, что доходы бюджета городского округа на 1,5 миллиарда больше запланированных. Всего было создано в 2018 году четыре новые промышленные площадки, началось строительство двух технопарков.

В рамках форумов «Сильное. Здоровое. Чистое» представители Общественной палаты Московской области и муниципальных палат, а также лидеры общественного мнения и жители инспектируют градообразующие предприятия, экологически важные объекты и медицинские учреждения. После выявления проблемных вопросов проходит их обсуждение.

Предложения, сформированные в рамках форумов «Сильное. Здоровое. Чистое», отправляют в профильные министерства и ведомства, а также главам территорий. Особо важные вопросы, для решения которых требуется более детальная проработка, направят для рассмотрения губернатору Подмосковья.