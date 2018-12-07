РИАМО - 7 дек. Камеры видеонаблюдения по программе «Безопасное Подмосковье» появятся во всех дворах городского округа Химки Московской области к 2020 году, сообщил в пятницу глава городского округа Дмитрий Волошин.

«Благодаря программе «Безопасное Подмосковье» за три года в местах массового пребывания людей установлено более 1,2 тысячи видеокамер – это подъезды, все социальные объекты, перекрестки, въезды и выезды в город. К 2020 году все наши дворы будут охвачены камерами видеонаблюдения полностью», - сказал Волошин.

Он отметил, что благодаря камерам видеонаблюдения в Химках на 27% сократилось количество угонов легковых автомобилей.

В пятницу в подмосковных Химках проходит второй всероссийский форум по оценке регулирующего воздействия «Цифровизация экономики: новые задачи, вызовы и компетенции». Организатором форума выступает правительство Московской области совместно с Минэкономразвития России и администрацией города Химки.

Программой форума предусмотрено пленарное заседание на тему «Институт оценки регулирующего воздействия в условиях перехода к цифровой экономике» с участием представителей бизнеса, Минэкономразвития России, органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья, отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», АНО «Цифровая экономика», фонда «Сколково», а также Московской коллегии адвокатов ГРАД.