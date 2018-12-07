РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 7 дек. С 1 по 7 декабря в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) подмосковных Котельников поступило 259 вызовов, сообщается в группе службы в соцсети «ВКонтакте».

«С 1 по 7 декабря в ЕДДС Котельников поступило 259 вызовов, из них 62 касались вызова скорой помощи», - говорится в сообщении.

Полицию через ЕДДС вызывали 23 раза, пожарную службу – 2 раза. В ГИБДД было 12 звонков. Также в службу поступило 76 справочно-информационных вызовов.