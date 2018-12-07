РИАМО - 7 дек. В Московской области практически все услуги по цифровой экономике переведены в электронный вид, а также разработаны меры поддержки для среднего и крупного бизнеса в промышленности по цифровизации производства, сообщил в пятницу журналистам министр инвестиций и инноваций Подмосковья Вадим Хромов.

«По цифровой экономике перевод услуг в электронный вид практически завершен. Мы ставим задачу - выявление автоматизации в услугах промышленности. Данная автоматизация требует серьезного законодательного урегулирования в разных отраслях», - сказал Хромов.

Он отметил, что уже сейчас правительством Московской области разработаны меры поддержки для среднего и крупного бизнеса в промышленности по цифровизации производства.

«Есть крупные займы федерального фонда поддержки промышленности на цифровизацию производства, а для предпринимателей мы обязательно рассматриваем вопросы, связанные с стоимостью тех услуг, за которые необходимо платить при условии цифровизации: стоимость самого оборудования, электронных подписей», - добавил Хромов.

В пятницу в подмосковных Химках проходит второй всероссийский форум по оценке регулирующего воздействия «Цифровизация экономики: новые задачи, вызовы и компетенции». Организатором форума выступает правительство Московской области совместно с Минэкономразвития России и администрацией города Химки.

Программой форума предусмотрено пленарное заседание «Институт оценки регулирующего воздействия в условиях перехода к цифровой экономике» с участием представителей бизнеса, Минэкономразвития России, органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья, отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», АНО «Цифровая экономика», фонда «Сколково», а также Московской коллегии адвокатов ГРАД.