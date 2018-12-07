РИАМО - 7 дек. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова открыла в подмосковной Балашихе шестой форум «Сильное. Здоровое. Чистое», она рассказала, что в округе ведется серьезная плановая работа.

«Общественники выполняют важную работу, спасибо за этот труд. Все форумы «Сильное. Здоровое, Чистое» проходят продуктивно. Мы обсуждаем серьезные вопросы – это инвестиции, здравоохранение, экология Подмосковья. После завершения форума будет составлена резолюция — важно сделать так, чтобы ни один вопрос не остался без внимания. В конце января губернатор выступит с традиционным обращением к жителям области, в нем будут подведены итоги нашей с вами работы», — сказала Виртуозова.

Она отметила, что в Балашихе ведется серьезная плановая работа, в частности, будет строиться новая центральная больница.

В рамках форумов «Сильное. Здоровое. Чистое» представители Общественной палаты Московской области и муниципальных палат, а также лидеры общественного мнения и жители инспектируют градообразующие предприятия, экологически важные объекты и медицинские учреждения. После выявления проблемных вопросов проходит их обсуждение.

Предложения, сформированные в рамках форумов «Сильное. Здоровое. Чистое», отправляют в профильные министерства и ведомства, а также главам территорий. Особо важные вопросы, для решения которых требуется более детальная проработка, направят для рассмотрения губернатору Подмосковья.